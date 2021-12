Azərbaycanlı kriminal avtoritet Ukraynada ÖLDÜRÜLDÜ - FOTOLAR

Azərbaycanlı kriminal avtoritet Nazir Əliyev Ukraynanın Odessa şəhərində qətlə yetirilib.

Metbuat.az “Qafqazinfo”ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə məlumatı “Dumskaya” nəşri yayıb. Məlumata görə, insident dekabrın 28-i Odessada “Arena” adlı bilyard klubunda baş verib.

İlkin məlumata görə, Şöhrəddin Quliyev adlı Azərbaycan vətəndaşı Nazir Əliyevə atəş açaraq onu qətlə yetirib. Ş. Quliyev şübhəli şəxs qismində saxlanılıb.

Qeyd olunur ki, Nazir Əliyev “qanuni oğru” Nadir Səlifovun (Lotu Quli) əhatəsində olan şəxslərdəndir. Nazir Əliyevin Lotu Quli qətlə yetirilərkən yanında olduğu da iddia edilir.

Fotoda: Şöhrəddin Quliyev

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.