Əməkdar artist vəfat edən həyat yoldaşından və onun ikinci arvadından danışdı - VİDEO

Əməkdar artist Mətanət İsgəndərli şəxsi həyatı ilə bağlı açıqlamalar verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, aparıcı Zaur Nəbioğlunun “1 dəqiqə” verilişinə qonaq olan sənətçi ölən ərindən danışıb. İsgəndərli ərinin həyat yoldaşı və övladı ilə münasibətlərinin yaxşı olduğunu deyib:

“Həyat yoldaşım dünyasını dəyişəndə elə bildim dünya uçub, altında qalmışam. Bilməzdim ki, onun üçün o qədər yanacağam. İndi də yadıma düşəndə ağlayıram. Onu sevmişəm. Niyə sevməyim? Balalarımın atasıdır. Gözümü açıb onu görmüşəm. Ona nə aiddirsə, mənə əzizdir, doğmadır. Ərimin oğlu evimin ən əziz adamıdır. Onunla bir yerdə Moskvaya getmişdik. Bir də görürsən, Kərimin işi olur, mən onunla gedirəm. Bir otaqda yatırıq. Elə bilirəm ki, öz balamdır”.

