2022-ci il üzrə Qurban bayramının tarixi açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin (QMİ) sədri Allahşükür Paşazadənin 2022-ci il üzrə Miladi təqvimlə bağlı paylaşımında bildirilib.

Qeyd olunub ki, gələn il Qurban bayramı iyulun 9-10-da keçiriləcək.

