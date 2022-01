Röya Ayxanın 79 manatlıq libası və 1230 manatlıq ayaqqabısı - FOTOLAR

2022-ci ili fərqli qarşılayanlar arasında Xalq artisti Röya Ayxan da oldu.

Metbuat.az xəbər verir ki, sənətçi Yeni il gecəsi yaxın dostlarını başına yığaraq təmtəraqlı məclis təşkil edib. Gecədə iştirak edənlər arasında xeyli şou-biznes nümayəndəsi də olub. Müzakirələr yaradaraq ölkə mətbuatının gündəmini zəbt edən dəvətin səs-sədası hələ də bitmək bilmir.

Belə ki, bu dəfə Röyanın həmin məclisdə geyindiyi libası və bahalı ayaqqabısı müzakirələrə səbəb olub. Xalq artistinin Yeni il şənliyi zamanı üzərində olan qara rəngli gödək libası "Bershka" brendinə aiddir. Geyimin qiyməti 46 dollardır.(təxminən 79 AZN)

İfaçının İtaliyanın "Gianvito Rossi" markasına aid ayaqqabısının qiyməti isə 724 dollar(təxminən 1230 AZN) olub.

Xalq artisti geyiminə ümumilikdə 770 dollar (təxminən 1309 AZN) pul xərcləyib.

