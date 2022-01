Yol polisi Hacıqabuldakı zəncirvari qəza ilə bağlı məlumat yaydı

Xəbər verdiyimiz kimi, ötən gün saat 10:30 radələrində Bakı-Qazax-Gürcüstan sərhədi yolunun Hacıqabul rayonu ərazisindən keçən 114-cü km-də beş avtomobilin iştirakı ilə zəncirvari yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Yol Polisi məlumat yayıb.

Bildirilib ki, qəza nəticəsində bir nəfər dünyasını dəyişib, bir nəfər isə yaralanıb.

Faktla bağlı Cinayət Məcəlləsinin 263.2-ci maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb, araşdırma aparılır.

DYP bir daha sürücülərə yol hərəkəti qaydalarını pozmamağı, uzaq məsafələrə günün işıqlı vaxtında yola düşməyi, fasiləsiz uzun müddət avtomobil sürməməyi, səfərə çıxmazdan əvvəl nəqliyyat vasitəsinin texniki sazlığını yoxlamağı, yolboyu nəqliyyat vasitələrinin sürətini və istiqamətini, eləcə də hava şəraitini düzgün qiymətləndirməyi tövsiyə edib.

