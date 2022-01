Məktəblərdə dərslərin nə vaxt başlayacağı məlum olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu haqda Təhsil Nazirliyinin İctimaiyyətlə əlaqələr sektorunun müdiri Cəsarət Valehov məlumat yayıb.

Onun sözlərinə görə, ümumtəhsil məktəblərində dərslər 5 yanvardan başlayacaq.

