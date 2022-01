Müğənni Emil Bədəlov sosial şəbəkədə qızları Səadət və Zeynəbin yeni fotolarını paylaşıb.

Metbuat.az-n Lent.az-a istinadən məlumatına görə, ifaçı bildirib ki, qızı Səadətin 9 yaşını qeyd edir:

"Mənim gözəl, ağıllı-kamallı qızım, ad günün mübarək. Allah səni xoşbəxt etsin. Bütün xeyir işlərinizi görməyimi nəsib etsin. Allah həmişə üstündə olsun".

Qeyd edək ki, Emil Xalq artisti Firuz Əliyevin qızı Xanımla ailəlidir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.