Dövlət Gömrük Komitəsi 2021-ci ildə dövlət büdcəsi qarşısında öhdəliyinə 111,3 % əməl edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Komitənin sədri Səfər Mehdiyev özünü tviter hesabında bildirib.

O bildirib ki, büdcəyə 4 milyard 340,4 milyon manat vəsait köçürülüb. Bu da nəzərdə tutulan proqnozdan 440,4 milyon manat çoxdur.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.