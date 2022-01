Almatı ətrafında, Bişkek magistralında döyüş gedir.



Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "Sputnik Qazaxıstan" hadisə şahidlərinə istinadla məlumat yayıb.



Bildirilib ki, toqquşmalar Rəyimbək kəndinin yaxınlığında bir neçə saatdı davam edir.



