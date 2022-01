Türkiyənin 3 hərbçisi şəhid olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Milli Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb.

Məlumatda bildirilib ki, Şanlıurfa sərhəd xəttində terrorçular tərəfindən yerləşdirilən qumbaranın partlaması nəticəsində 3 qəhrəman hərbçi şəhid olub.

