Gürcüstan-Azərbaycan dövlət sərhədində zəlzələ baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ağstafada qeydə alınan zəlzələnin gücü 3 bala yaxın olub.

