Qazaxıstan prezidenti Kasım-Jomart Tokayev Milli Təhlükəsizlik Komitəsi (MTK) sədrinin iki müavinini vəzifəsindən azad edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Tokayev sərəncamlar imzalayıb.

Sərəncama əsasən, MTK sədrinin müavinləri Marat Osipov və Daulet Yerqojin vəzifələrindən çıxarılıblar.

Onların yerinə Kosjanov Bakıtbek Jamalbekoviç və Amerxanov Askar Baymerdenoviç təyinat alıblar.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.