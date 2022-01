Azərbaycan Velosiped İdmanı Federasiyasının prezidenti Mədət Quliyevin əmri ilə ukraynalı mütəxəssis Oleq Berezovski federasiyanın idman direktoru vəzifəsinə təyin edilib.

Metbuat.az-a Azərbaycan Velosiped İdmanı Federasiyasından verilən məlumata görə, yeni idman direktorunu qəbul edən qurum rəhbəri qarşıya qoyulan məqsədlərdən danışaraq ona gələcək fəaliyyətində uğurlar arzulayıb.

