Qırğızıstanda iki nəfər COVID-19-un "Omikron" variantına yoluxub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Bişkek və Çuy bölgələrində aparılan sınaqlar nəticəsində iki nəfərdə "Omikron" variantı aşkar edilib.

