Xarici İşlər Nazirliyində diplomatik xidmətə qəbul imtahanında iştirak etmək üçün qeydiyyat müddəti uzadılıb.

Metbuat.az Dövlət İmtahan Mərkəzinə istinadən xəbər verir ki, bu gün saat 18:00-da başa çatmalı olan qeydiyyat müddəti 13 yanvar saat 09:00-dək uzadılıb.

Qeyd edək ki, Xarici İşlər Nazirliyində diplomatik xidmətə qəbul imtahanı yanvarın 23-də keçiriləcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.