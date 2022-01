Təhsil Nazirliyindən bağçada azyaşlıya qarşı şiddətlə bağlı AÇIQLAMA / VİDEO

Sosial şəbəkələrdə uşaq bağçalarının birində körpəyə qarşı şiddət göstərilməsini əks etdirən görüntülər yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, məsələyə Təhsil Nazirliyinin İctimaiyyətlə əlaqələr üzrə sektor müdiri Cəsarət Valehov sosial şəbəkə hesabında münasibət bildirib.

“Sosial şəbəkələrdə uşaq bağçalarından birində azyaşlıya qarşı şiddətin göstərilməsi ilə bağlı görüntü Təhsil Nazirliyi tərəfindən ciddi şəkildə araşdırılır və nəticəsinə dair ictimaiyyətə qısa zamanda məlumat veriləcək”, - nazirlik rəsmisi bildirib.

Qeyd edək ki, dövlət uşaq bağçaları Təhsil Nazirliyinin tabeliyindədir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.