Ötən il Bakıda avara və dilənçiliyə cəlb edilən uşaqların sayı açıqlanıb.

Daxili İşlər Nazirliyindən Metbuat.az-a bildirilib ki, 2021-ci ildə paytaxt ərazisində polis əməkdaşları tərəfindən 23 uşağın avara və dilənçiliklə məşğul olması faktı aşkarlanıb.

Eyni zamanda, 9 uşaq qanunsuz əməyə cəlb olunub.

