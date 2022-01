Vüsalə Əlizadə əsəbiləşdi: "Doğru-düzgün universitet bitirə bilməyənlər..." - VİDEO

Aparıcı Vüsalə Əlizadə yeni açıqlaması ilə diqqət çəkib.

Metbuat.az Baku.ws-ə istinadən xəbər verir ki, o, "7 canlı" verilişində aparıclıq fəaliyyətində yaşadığı çətinliklərdən danışıb. Vüsalə hazırkı dövrdə universitet tələbələrinin tez bir zamanda tanınaraq aparıcı olmaq istəyini qınayıb:

"Niyə son zamanlarda efirlərdə doğru-düzgün, səlis danışa bilən aparıcılar qala bilmir? Bu, əziyyətdən irəli gəlir, burada pul-maddiyyat vacib deyil. Bunun üçün savad, mütaliə, etika, estetika lazımdır. Biz nə qədər çətinliklərdən keçmişik. İndi universiteti doğru-düzgün bitirə bilməyənlər aparıcı olmaq istəyirlər".

