"Yoldaşım qırmızı "06"-sına görə məni və övladlarını atdı" - VİDEO

Hər zaman qalmaqallı açıqlamaları ilə diqqət çəkən Əməkdar artist Elza Seyidcahan bu dəfə şəxsi həyatı ilə gündəmə gəlib.

"Təsir dairəsi" verilişinə qonaq olan ifaçı keçmiş ailə həyatından danışıb. Əməkdar artist ərinin onu və övladlarını maşına qurban verdiyini bildirib:

"Elə kişilər var ki, maşına, vəzifəyə görə ailələrini atırlar. İstəməzdim efirdə şəxsi həyatımdan danışım. Mənim də başıma belə bir hadisə gəlib. Yoldaşımın qırmızı "06"sı var idi. Anasının adına idi. Əsəbiləşən kimi anası açarları götürürdü. Yoldaşımda məndən, uşaqlarından imtina dib maşını seçirdi".



Ətraflı videoda:

