Azərbaycanda “Texnofest” festivalı 26-29 may tarixlərində keçiriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, “festival çərçivəsindəki “Texnologiya yarışlarına” qeydiyyat başlayıb. Yarışlar beynəlxalq iştirakçılara da açıq olacaq.

Yarışlarla bağlı ətraflı məlumatı www.teknofest.az saytından əldə etmək mümkün olacaq.

