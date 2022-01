Toy günü gəlin ŞOK YAŞADI: Bəyi görəndə... - Mərasimi dərhal ləğv etdi / FOTO

Feysbukda paylaşılan elan böyük maraqla qarşılanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, qadının bahalı gəlinliyi cəmi 100 funt sterlinqə satışa çıxarması diqqət çəkib. Paltarı satışa çıxaran qadın bildirib ki, onun belə qiymət müəyyən etməsinə səbəb gəlinliyi tez satmaq istəməsidir. Məsələ burasındadır ki, toy günü bəy gəlinə xəyanət edib.

Gəlin də qəzəbləndiyi üçün paltara belə qiymət müəyyən edib. Onun sözlərinə görə, toy günü o bəyin başqa qadınla öpüşdüyünü müşahidə edib. Qəzəblənən qadın toydan imtina edib və bəydən ayırılıb.

