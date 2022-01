FIFA səsverməni açıqladı: "The Best"in sahibi bəlli olub

FIFA 2021-ci ilin ən yaxşı oyunçusu mükafatı üçün səsvermənin nəticələrini açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, aparılan sorğunun nəticələrinə görə, Almaniyanın "Bavariya" klubunun polşalı hücumçusu Robert Levandovski 48 xalla qalib olub. Fransa PSJ-sində çıxış edən argentinalı Lionel Messi 44 xalla ikinci, İngiltərənin "Liverpul" klubunun misirli oyunçusu Məhəmməd Salah üçüncü yeri tutub.

1. Robert Levandovski ("Bavariya", Almaniya) - 48 xal

2. Lionel Messi (PSJ, Fransa) - 44

3. Məhəmməd Salah ("Liverpul", İngiltərə) - 39

4. Kərim Benzema ("Real Madrid", İspaniya) - 30

5-6. N Qolo Kante ("Çelsi", İngiltərə) - 24

5-6. Jorjinyo ("Çelsi") - 24

7. Kriştianu Ronaldu ("Mançester Yunayted", İngiltərə) - 23

8. Kilian Mbappe (PSJ) - 16

9. Kevin De Brüyne ("Mançester Siti", İngiltərə) - 11

10. Neymar (PSJ) - 10

11. Erlinq Holann ("Borussiya" Dortmund, Almaniya)

Qeyd edək ki, Robert Levandovski bununla ardıcıl ikinci dəfə "The Best" mükafatına sahib çıxıb.

