Rusiya Ərdoğanın təklifinə cavab verdi

“Rusiya istənilən ölkənin Ukrayna məsələsini həll etmək səylərini alqışlayır”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Kremlin mətbuat katibi Dmitri Peskov belə açıqlama verib. O bildirib ki, NATO və qərb ölkələrinin həmlələri Ukraynada vəziyyəti gərginləşdirib. “Türkiyə Ukraynanı Minsk razılaşmalarını yerinə yetirməyə sövq etsə, sevinərik” - deyə Peskov bildirib.

Qeyd edək ki, Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan rusiyalı həmkarı Vladimir Putin və ukraynalı həmkarı Volodimir Zelenskini Türkiyəyə dəvət edib.

