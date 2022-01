“Whatsapp” yeni funksiyanı işə salır.

Metbuat.az xəbər verir ki, artıq səsli mesajların yazılması zamanı fasilə etmək mümkün olacaq. Belə ki, tezliklə messencerin çat interfeysində səsli mesajların yazılması zamanı “fasilə” və “davam” düyməsi görünəcək. Qeyd edək ki, “iOS”da beta versiyası üçün əlçatan olan yenilik tezliklə “Android” üçün sınaq versiyalarında görünəcək.

