Xəbər verdiyimiz kimi, yanvarın 22-də Bakı qarnizonundakı N nömrəli hərbi hissədə xidmət edən Azərbaycan Ordusunun müddətli həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçusu əsgər Məhərrəmzadə Asif Səfail oğlu qeyri-döyüş şəraitində həlak olub.



Metbuat.az "qaynarinfo"ya istinadən xəbər verir ki, həlak olan əsgər Lənkəran rayon Cil kəndindəndir. İki qardaş bir bacı olublar.

Lənkəran Dövlət Universitetinin məzunu olub. Yanvar ayında məzuniyyətdə olub.

Bu fotosu yanvar ayının 9 da çəkib.

