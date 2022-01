7 il əvvəl kosmosa göndərilən Falcon 9 raketi Ay il toqquşa bilər.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə elm adamı Erik Berger açıqlama verib. O bildirib ki, nəzarətdən çıxan aparat peyklə toqquşmaya səbəb olacaq trayektoriya üzrə uçur. Onların yaxın bir neçə həftə ərzində toqquşacağı güman edilir. Lakin onun ayın səthində hansı əraziyə düşəcəyi məlum deyil.

Qeyd edək ki, aparat yetərli yanacağa sahib olmadığı üçün nəzarətdən çıxıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.