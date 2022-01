Bakıda “Coca-Cola” daşıyan yük maşını qəza törədib.

Metbuat.az xəbər verir ki, qəza zamanı nəqliyyat vasitəsinin içində olan içkilər ətrafa dağılıb. Hadisə zamanı yerə dağılan içkiləri toplamaq üçün əraziyə yük maşınları cəlb edilib.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

