"Zirə" heyətini yeni futbolçu ilə gücləndirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, fransalı yarımmüdafiəçi Hamidu Keyta ilə 1,5 illik müqavilə bağlanıb.

Qeyd edək ki, 28 yaşlı oyunçu daha əvvəl ölkəsinin "Oser", "Havr", “Trelissak”, “Sent Etyen”, “Şambli”, Rumıniyanın “Dunerya”, “Farul” və “Botoşoni” klublarında çıxış edib. Keyta son olaraq Portuqaliya “Santa Klara”sının formasını geyinib.

