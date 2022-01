Braziliyanın Ali məhkəməsi prezident Jair Bolsonarunu ifadə verməyə çağırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, o gizli aparılan araşdırmanın sənədlərini yaymaqda ittiham edilir. Məlumata görə, prezidentin ifadə verməsinin istisna edilməsi üçün müraciət edilsə də, məhkəmə rədd edib. Bildirilir ki, bundan 60 gün əvvəl prezident ifadə verməyə çağırılsa da, o işlərinin çox olduğunu irəli sürərək, məhkəmənin təxirə salınmasını tələb etmişdi.

Nəticədə məhkəmə onun 60 gün sonra ifadə verməsinə qərar vermişdi.

