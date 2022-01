Balaca Mələyə kömək olaq - FOTO

Balaca Mələyin sizin köməyinizə ehtiyacı var. Metbuat.az xəbər verir ki, 9 yaşlı Mələk Əhmədova kəskin mioblast xərçəngdən əziyyət çəkir. Balacanın hər gün sümük ağrıları olur.

Təcili əməliyyat üçün 20 min manat pul toplanmalıdır. Mələyin anası deyir ki, lazım olan məbləğin 1800 AZN-i toplanıb. Digər hissəsi qalıb. Balaca Mələyin sağlamlığına qovuşması üçün yardım etmək istəyənlər aşağıdakı bank hesabına vəsait köçürməklə ailəyə dəstək ola bilərlər. Əlaqə saxlamaq üçün: 055 395 33 73

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.