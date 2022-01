Azərbaycanda bunu da BACARDILAR: Görün dizayner tələbə NƏ ETDİ - VİDEO

Bakıda Universitet tələbələri fərqli üsulda “şparqalka” hazırlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, tələbələr plastik su şüşəsinin etiketini yenidən dizayn edərək üzərinə xırda hərflərlə imtahan suallarının cavablarını yazıblar.

İllərdir ali məktəblərə qəbul imtahanına nəzarətçi olaraq girən Elyar İslamoğlu bildirib ki, imtahanlarda ən az bunun qədər kreativ olan “şparqalka” nümunələri də az deyil.

“Pozanın içinə və xətkeşin içinə də şparqalka yerləşdirirlər. Keçən illərdə bir şagird hətta imtahana ağzında telefon salmağa cəhd etmişdi”, – deyə o bildirib.

Daha ətraflı süjetdə:

