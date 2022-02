Sahibsiz heyvanlara qarşı rəhmsiz rəftarla bağlı cərimələr artırılacaq

"Sahibsiz heyvanlara qarşı rəhmsiz rəftarla bağlı Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi tərəfindən cərimə tətbiq olunur".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Dövlət Ekoloji Təhlükəsizlik Xidmətinin rəisi Hikmət Əlizadə “Ekspert saatı”nda deyib.

Onun sözlərinə görə, bununla bağlı layihə işlənir:

"İnzibati Xətalar Məcəlləsinə görə bu halda 500 manat cərimə tətbiq olunur".

O qeyd edib ki, hazırda bu cərimənin bir neçə dəfə artırılması, daha ağır məsuliyyətə cəlb olunma üçün müvafiq rəylərin alınması məqsədilə təqdim olunub.

