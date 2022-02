“Rusiya qəbul edərsə, Ukraynanın şərqindəki vəziyyətlə bağlı sülh danışıqlarını Türkiyədə həyata keçirməyə hazırıq”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ukraynanın Müdafiə naziri Oleksiy Reznikov belə açıqlama verib.

Qeyd edək ki, Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan bu gün Ukraynaya səfər edib. Ərdoğan Ukrayna və Rusiya liderlərini Türkiyəyə dəvət etmişdi.

