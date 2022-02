Gəncədə sürücü sükan arxasında vəfat edib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, 1957-ci il təvəllüdlü Gəncə şəhər sakini Rafiq İsayev özünə məxsus “VAZ 21011” markalı avtomobili idarə edərkən ürək tutmasından idarəetməni itirərək yolun qarşı zolağına çıxıb və maşın divara çırpılıb.

Sürücü ürək tutmasından dünyasını dəyişib.

