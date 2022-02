2021-ci ildə ABŞ-ın elektron ticarət nəhəngi “Amazon” şirkəti 2020-ci illə müqayisədə 57% çox - 33,4 milyard dollar xalis mənfəət əldə edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu, ötən ilin IV rübündə əldə olunan 14,3 milyard dolları 1 il əvvələ nisbərən 98,6% çoxdur.

Ötən il "Amazon"un gəliri isə əvvəlki illə müqayisədə 22% artaraq 469,8 milyard dollar təşkil edib.

