Makron Türkiyənin Fransada nüfuzunun artmasından narahatdır: Xain planı işə saldı

Fransa prezidenti Emmanuel Makron ölkədə İslam dininin yayılmasının qarşısını almaq üçün səylərini davam etdirir.

Metbuat.az xəbər verir ki, ölkədə “Fransa İslam Forumu” adlı yeni dövlət qurumu qurulub. “Times” qəzetinin məlumatına görə, qurumun fəaliyyətə başlamasında məqsəd İslam dininin yayılmasının qarşısı almaqla yanaşı Türkiyə, Mərakeş və Əlcəzairin Fransadakı məscid imamları üzərindəki təsirini azaltmaqdır. Makron müsəlmanlara və qaçqınlara qarşı həmlələri ilə seçkilərdə millətçilərin də səsini almaq istəyir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.