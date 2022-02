Fransa prezindenti Emmanuel Makron Ukrayna və Rusiyaya səfər edəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Fransanın rəsmi mənbələri məlumat yayıb. Məlumata görə, Makron fevralın 7-də Rusiyaya, 1 gün sonra isə Ukraynaya səfər edəcək. Səfərin təfərrüatları barədə məlumat verilməsə də, görüşlərin əsas müzakirə mövzusunun Rusiya-Ukrayna gərginliyi olacağı güman edilir.

