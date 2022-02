Aparıcı Ülvira Qarayevadan xəbər var.

Metbuat.az big.az-a istinadən xəbər verir ki, tanınmış sima instaqram hesabında yeni fotosunu paylaşıb. Onun paylaşımı marağa səbəb olub.

Qeyd edək ki, aparıcı Ülvira endoskopik qaşqaldırma və dərin plan üzgərmə əməliyyatı etdirib.

