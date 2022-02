Xaçmaz rayonunda qapı-pəncərə sexindən oğurluq edilib.

Bu barədə Metbuat.az-a DİN-dən bildirilib.

Məlumata görə, Xaçmaz RPŞ əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat-axtarış tədbirləri nəticəsində 2021-ci il iyulun 7-də rayon ərazisindəki qapı-pəncərə sexlərinin birindən 4000 manat, oradakı seyfdən 10.000 manat pul və kameranın yaddaş qurğusunu oğurlamaqda şübhəli bilinən Qobuqıraq kənd sakinləri C.Səfərəliyev və E.Hacıbabayev saxlanılıblar.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.