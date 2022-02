Rusiya ordusunun Ukrayna sərhədində bu gün hərbi təlimlərə başlamasından dərhal sonra Xarici İşlər naziri Sergey Lavrov diqqətçəkən açıqlama verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o deyib:

“Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi Ukraynadakı rus diplomatik nümayəndəliyində işləyən və fəaliyyətini dayandıra biləcək diplomatlara ölkəni bir müddət tərk etməyi tövsiyyə edir”.

Lavrovun bu açıqlamaları xarici KİV-lərdə “Rusiya Ukraynaya müdaxilə etməyə hazırlaşır” xəbərlərinin yayılmasına səbəb olub.

