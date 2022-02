Baş Prokurorluq Vəli Mustafayevlə bağlı MƏLUMAT YAYDI

Baş Prokurorluq Masallı rayon prokuroru Vəli Mustafayevin xidməti vəzifəsindən azad edilərək prokurorluq orqanlarından xaric edilməsi ilə bağlı yayılan informasiyalara münasibət bildirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Baş Prokurorluğun yaydığı açıqlamada deyilir:

"Qeyd edilən məlumatlar tərəfimizdən təkzib edilməklə bildiririk ki, həqiqətə uyğun olmayan, müvafiq dövlət qurumu ilə dəqiqləşdirilməmiş, eləcə də ictimaiyyətdə çaşqınlıq yaratmağa yönəlmiş məlumatların yayılması qanunvericiliklə qadağan olunduğundan həmin media subyektləri barəsində qanunamüvafiq tədbirlərin görülməsi təmin ediləcəkdir".

