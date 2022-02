Moskvada omikron ştamına yoluxma zirvəni keçdi - Sobyanin

Moskvada omikron ştamına yoluxma pik həddi keçsə də, yeni yoluxma hallarının sayı 6% azalıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə paytaxtın meri Sergey Sobyanin öz bloqunda məlumat verib.

Sobyanin həmçinin qeyd edib ki, üç həftədən çoxdur ki, yanvarın ortalarından başlayaraq Moskva klinikaları təcili rejimdə işləyir. Merin sözlərinə görə, SARS-ın xüsusi şöbələrində 3 minə yaxın növbətçi həkim və təxminən eyni sayda tibb bacısı və idarəçi növbə ilə işləyir. Ambulator şöbənin tarixində ilk dəfə olaraq poliklinikaların teletibb bölmələri təşkil edilmişdir.

Qeyd edək ki, Moskva Rusiyada koronavirusa yoluxanların sayına görə birinci yerdədir. Paytaxtda ümumilikdə 2 558 503 yoluxma faktı aşkarlanıb ki, onlardan da 22 min 747-si son sutkadadır. Yoluxanlardan 2 118 897 nəfər sağalıb, 39 768 nəfər dünyasını dəyişib. Federal operativ qərargahın son məlumatına görə, paytaxtda 6 756 593 nəfər tam peyvənd olunub, kollektiv imunitet isə 63,2% təşkil edir.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.