Prezident İlham Əliyev “Azərbaycan Respublikası ilə Türkiyə Respublikası arasında müttəfiqlik münasibətləri haqqında” Şuşa Bəyannaməsinin təsdiq edilməsi haqqında qanunu imzalayıb.

Bəyannamə 2021-ci il iyunun 15-də Şuşa şəhərində imzalanıb.

