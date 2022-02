Tanınmış sığorta eksperti İlkin İbrahimovun xanımı Pərvanə Muradi vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə mərhumun çalışdığı Məktəb Lisey Kompleksi məlumat yayıb.

Qeyd edək ki, P.Muradi liseydə ingilis dili müəllimi işləyib.

Allah rəhmət etsin!

