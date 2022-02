Mingəçevirdə qadın qohumunun evindən 20 min manatlıq qızıl oğurlayıb

Mingəçevir şəhərində qadın qohumunun evindən 20 min manatlıq qızıl oğurlayıb.

Bu barədə Metbuat.az-a Daxili İşlər Nazirliyinin (DİN) Mətbuat Xidmətindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, Mingəçevir Şəhər Polis Şöbəsi əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat-axtarış tədbirləri nəticəsində fevralın 8-dən 12-dək olan müddətdə şəhər ərazisindəki evlərin birindən 20 min manat dəyərində qızıl-zinət əşyaları oğurlamaqda şübhəli bilinən ev sahibinin qohumu, Qazax rayon sakini N.Binnətova saxlanılıb.

Araşdırma aparılır.

