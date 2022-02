Rusiya və Ukrayna sərhədində hərbi münaqişə ilə bağlı gərginliyin azalması dünya bazarında neft qiymətlərinin ucuzlaşmasını sürətləndirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Şimal dənizində hasil olunan “Brent” neftinin aprel fyuçersləri 4,06% ucuzlaşaraq, 1 bareli 92,42 ABŞ dollarına satılıb.

WTI neftinin mart fyuçerslərinin qiyməti isə 4,65% aşağı düşərək, 1 bareli 91,02 ABŞ dolları təşkil edib.

