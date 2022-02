Təranə Qumraldan Zaur və Vüsaləyə SƏRT SÖZLƏR: Yoldaşımla mən...

Tahnınmış müğənni Təranə Qumral aparıcılarla bağlı qalmaqallı açıqlama verib.

Metbuat.az Azxeber.com-a istinadən xəbər verir ki, MTV televiziyasında yayımlanan "Tarixin bir günü” verilişinin qonağı olan müğənni Təranə Qumral aparıcı Vüsalə Əlizadə və Zaur Baxşəliyev haqqında sərt açıqlamar verib.

O, bildirib ki, adı qeyd olunan bu aparıcılar müğənnilərin fikri ilə efirə qonaq dəvət edirlər:

"Həftənin bazar günləri Zaur Baxşəliyevin verilişi efirə gedir. Bizim onunla heç bir davamız, münaqişəmiz olmayıb, amma buna baxmayaraq biz o verilişlərə çağırılmırıq. Çünki dediyim bu aparıcılar müğənnilərin sözü ilə veriliş aparırlar. Əvvəllər Zaurun apardığı verilişlərdə iştirak etmişəm, amma indi "Zaurla Günaydın” verilişinə mən və yoldaşım çağırılmırıq. Vüsalə Əlizadənin də verilişinə çağırılanda veriliş yarımçıq dayandırıldı. Bundan sonra çağırsalar belə, onların verilişinə getməyəcəm”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.