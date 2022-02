"​Unibank" "Microsoft" lisenziyalarının alınması üçün tender keçirir

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər qiymət təkliflərini bağlı və möhürlənmiş zərfdə Tender komissiyasının sədri Faiq Hüseynovun adına göndərməlidirlər.

Zərflərin qəbulu üçün son tarix 22.02.2022-ci il, saat 12.00-dır.



Ünvan: R.Behbudov 55, Unibankın Baş ofisi.

Qeyd: Tenderdə qalib gələn şirkət həmin alqı-satqı ilə bağlı hesabı “Unibank” KB ASC-də açmalıdır.

Tender haqqında daha ətraflı məlumatı bu linkdən ( https://unibank.az/az/news/retail/767/unibank_micr... ) öyrənə bilərsiniz.

Texniki şərtlərlə əlaqədar sualınız yaranarsa, [email protected] müraciət edə bilərsiniz.

