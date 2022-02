Ölümlə hədələndiyini deyən Tahir Kərimli danışdı: "Ramiz Mehdiyevi təhqir etməmişəm" / VİDEO

“Həmin videonu sosial şəbəkələrdən silmək istədik, lakin gec idi, artıq yayılmışdı. Saytlar da bu videonu paylaşdılar”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu açıqlamanı ötən gün dinozavr ilə video çəkib paylaşan millət vəkili Tahir Kərimli Baku.tv-yə açıqlamasında bildirib. Deputat qeyd edib ki, onun belə video açıqlama etməsinə səbəb şəxsinə edilən hədələr olub.

''Mən istəmirdim bu hadisəni uşaqlarım, ailəm bilsin. Milli Məclisdən işdən qayıdandan sonra gördüm ki, qapının açar yerinə kiçik bir kağız parçasını ilişdiriblər. Açdım elə bildim su və ya işıq pulu üçün göndərilən qəbzlərdəndir. Gördüm, kağızda kiril əlifbası ilə yazıblar: "Səni udacaq bu əjdaha". Daha sonra kağızda adamın adı və Moskva ünvanı yazılmışdı. Belə hədələr tez-tez olur. Çünki əhalinin problemləri barədə danışıram. Amma gözləməzdim ki, bu formada məni qorxutmağa çalışarlar".

Tahir Kərimli qeyd edib ki, baxmayaraq ki, bundan əvvəl də belə hadisələr olurdu amma bu bir damla idi ki, onun səbrini aşırıb dağıtdı.

"Bəzən insan o qədər bezir ki, ölmək istəyir. Mən Ramiz Mehdiyevi heç vaxt təhqir etməmişəm. Mən əsla üzünə deyə bilmədiyim sözləri vəzifədən çıxdıqdan sonra adama demərəm. Məcbur olduğum halda mən belə bir video ilə çıxış etdim. İstəməzdim..."

