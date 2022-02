Donetskdə çoxsaylı partlayışlar eşidilib - 700 min qaçqın təxliyyə ediləcək

Rusiya ilə Ukrayna arasında gərginliklə bağlı bəyanatlar gəlməkdə davam edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Reuters"in son məlumatına görə, şahidlər Donetsk şəhərində çoxsaylı partlayış səslərinin eşidildiyini bildiriblər.

Məlumata görə, Ukraynanın şərqində rusiyapərəst separatçıların cəmləşdiyi Donbas bölgəsində (Donetsk və Luqansk) dinc əhalinin təxliyəsi ilə bağlı görüntülər Rusiya mətbuatında dərc olunub. Partlayışdan sonra mülki şəxslərin təxliyyəsinə başlanıldığı bildirilib. Son xəbərlərə görə, 700 min insan Rusiyaya təxliyə olunacaq. Rusiyanın fövqəladə hallar üzrə məsul nazirinin də bölgəyə getdiyi açıqlanıb. Bildirilib ki, Rusiya prezidenti Vladimir Putin Donbasdan Rusiyanın cənubuna gələn “qaçqınlar”a sığınacaq və ərzaq yardımı verilməsi barədə göstəriş verib.

Lakin hələlik bölgədə kütləvi yerdəyişmə əlaməti yoxdur. Baş verənlərlər bağlı "BBC" nin məlumatına görə, Qərb dövlətləri iddia edir ki, Rusiya saxta böhran yaratmaqla Ukraynaya təcavüzü üçün bəhanə tapmağa çalışır.

